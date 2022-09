Europa League

Roma e Lazio hanno ufficializzato le liste di giocatori con cui affronteranno i loro impegni europei nella prima parte di stagione. Nei giallorossi, come prevedibile, non c'è l'infortunato Wijnaldum, dentro Shomurodov. Sarri ha escluso invece i terzini Kamenovic e Fares per fare spazio al giovane attaccante Romero