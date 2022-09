"Non dovrebbe essere nulla di grave". Mou in conferenza stampa tranquillizza i tifosi perché, oltre alla pesante sconfitta subita per mano dell'Udinese, i giallorossi sono usciti dal campo preoccupati per le condizioni di Tammy Abraham. L'attaccante inglese - davanti agli occhi del Ct Southgate, presente sulla tribuna della Dacia Arena - al 70' è partito in leggera posizione di fuorigioco e nel tentativo di difendere il pallone e tirare si è scontrato con Becao, cadendo male a terra. Il giocatore ha subito avvertito dolore alla spalla sinistra e chiamato l'intervento dello staff medico, ma ha provato a stringere i denti e restare in campo. Una volta incassato il terzo gol dai friulani, ad opera di Pereyra, l'ex Chelsea è stato sostituito da Mourinho per far posto a Shomurodov ed evitare conseguenze peggiori. Per Abraham si tratta di un trauma contusivo alla spalla sinistra, nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori esami strumentali.