Il colombiano si è fermato nel match contro il Torino per un problema muscolare alla coscia sinistra: lo staff medico nerazzurro proverà a recuperarlo per la gara contro la Roma del 18 settembre, altrimenti tornerà a disposizione di Gasperini dopo la sosta

L’infortunio muscolare contro il Torino che lo ha costretto a uscire dal campo al minuto 37’, poi gli esami che hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Duvan Zapata si ferma e le sue condizioni al momento tengono in apprensione l’ Atalanta e Gasperini: l’infortunio del colombiano è decisamente meno grave rispetto a quello che lo ha costretto a saltare metà della scorsa stagione, ma vista la muscolatura particolare di Zapata i medici nerazzurri vanno molto cauti in merito ai tempi di recupero.

Due opzioni per il rientro in campo

Vista la struttura fisica, Duvan Zapata in genere impiega più tempo per recuperare da certi tipi di infortunio e questo complica un po’ i piani di Gasperini. Resta infatti da capire se medici dell’Atalanta daranno il via libera al colombiano per la sfida contro la Roma all’Olimpico in programma il prossimo 18 settembre oppure se il semaforo verde arriverà solo dopo la sosta.