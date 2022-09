Max Allegri alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia lo aveva annunciato: "Se tutto procederà nel migliore dei modi, Pogba tornerà a correre a inizio della prossima settimana". Previsione confermata quella dell’allenatore della Juventus . Il centrocampista francese, fermo ai box da inizio stagione dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro rimediata durante la tournée americana, è infatti tornato a correre alla vigilia della sfida di Champions tra Psg e Juventus: si tratta del secondo allenamento sul campo. Pogba ha svolto una seduta di allenamento individuale , con e senza palla, sul terreno di gioco della Continassa, mentre il resto dei compagni era impegnato a preparare l’impegno europeo. Per la gara con il Psg è in dubbio Alex Sandro , visto che il brasiliano non si è allenato in gruppo.

Infortunio Pogba, i tempi di recupero

approfondimento

Solo un tiro in porta per la Juve: ora cosa serve?

Primi passi verso il recupero dunque per Paul Pogba che, ricordiamo, ha scelto una terapia conservativa anziché l’intervento chirurgico così da avere la certezza di essere pronto per il Mondiale che si disputerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Per riavere il francese a disposizione Allegri dovrà ancora aspettare circa 4 settimane, anche se non esistono delle tempistiche di rientro certe visto appunto che si tratta di una terapia conservativa (5 settimane circa il trattamento previsto inizialmente). Sicuramente però la ripresa atletica di Pogba è un segnale importante in vista del suo ritorno, che la Juve e Allegri sperano avvenga nel minor tempo possibile.