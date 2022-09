Prima volta di questo derby lombardo in Serie A . Contro squadre neopromosse, l’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 21 partite, si tratta dello 0-1 di maggio contro l’Empoli. Nessun risultato positivo e nessun punto ottenuto in campionato finora dal Monza che sarà alla ricerca della sua prima vittoria. Dopo i recenti successi contro Sampdoria e Verona, l’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata per le prime tre trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia .

Dove vedere Monza-Atalanta in tv

La partita tra Monza e Atalanta, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 5 settembre alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione