Dove vedere Torino-Lecce

La partita fra Torino e Lecce si gioca questa sera lunedì 5 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Torino e Lecce

Sono sedici i confronti finora in Serie A con cinque vittorie per parte e sei pareggi: situazione di equilibrio. Il Lecce non ha mai battuto tre volte di seguito il Torino e al momento a due vittorie consecutive in Serie A. Il Torino ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe in campionato.