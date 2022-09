Nel video dello scorso aprile la videochiamata di Sinisa Mihajlovic dall'ospedale ai giocatori del Bologna. "Qui dentro non mollerò un centimetro e lotterò insieme a voi. Sono sicuro che anche voi in campo lotterete per me. Sono cose che abbiamo già fatto una prima volta, purtroppo. Ma vinceremo anche stavolta" le sue parole alla squadra prima della trasferta con il Milan. La settimana precedente aveva comunicato la necessità di essere ricoverato nuovamente al 'Sant'Orsola'

BOLOGNA, ESONERATO MIHAJLOVIC