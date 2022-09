Tencone: "Contro la scienza non operarsi subito"

Nel video l'intervento a Sky Sport 24 del professor Fabrizio Tencone, direttore del Centro Isokinetic di Torino ed ex medico sociale della Juventus in merito all'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto Pogba (operazione arrivata dopo un periodo di terapia conservativa): "Il fatto che non l'abbia fatto prima è stato deciso in disaccordo con la scienza internazionale e per quanto ne so anche con lo staff medico della Juventus"