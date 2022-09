Il Bologna ha scelto Thiago Motta per sostituire Sinisa Mihajlovic. Dopo l’ufficialità dell’esonero dell’allenatore serbo, la società rossoblù ha valutato diversi profili prima di decidere di puntare con decisione sull'ex centrocampista della Nazionale azzurra. Adessi però è tutto fatto per l'approdo di Thiago Motta sulla panchina del Bologna, con l'allenatore che firmerà un contratto biennale. Nella serata di mercoledì la società aveva già praticamente fatto ricadere la propria scelta sull’ex Spezia, ma prima di comunicare la decisione ha preferito riflettere con calma una notte in più. Adesso, invece, è arrivato lo scatto decisivo: Thiago Motta ha superato la concorrenza di Claudio Ranieri (che ora è in pole per la panchina del Monza in caso di esonero di Stroppa) e presto inizierà ufficialmente la propria avventura sulla panchina del Bologna.