Pioli dà un turno di riposo a Tomori, in difesa torna Kjaer; a centrocampo Pobega farà coppia con Tonali, mentre in avanti esordio dal primo minuto per Origi. De Ketelaere ancora titolare. Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, gara valida per la 6^ giornata di campionato che si gioca al Ferraris. In diretta sabato dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW