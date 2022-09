Atalanta-Cremonese, Gasperini: "Primo posto come la maglia rosa, possiamo tenerla per qualche tappa ed è una grande soddisfazione". Sulla formazione: "Demiral è un dubbio, Muriel invece è recuperato". Atalanta-Cremonese, domenica alle ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

"La testa della classifica è come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti, solo 5-6 a edizione". Alla vigilia della sfida contro la Cremonese in programma domenica alle ore 12.30, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini usa una metafora ciclistica per descrivere il momento della formazione nerazzurra che si presenta a questo turno di campionato da prima in classifica. "Possiamo crescere dal punto di vista tecnico e tenere la maglia per qualche tappa. La soddisfazione è grande come l'entusiasmo che ci circonda, ma non abbiamo segreti: il primo posto è figlio del lavoro e dei risultati anche se siamo in fase di rodaggio", le parole dell’allenatore nerazzurro.