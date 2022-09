Le parole dell'allenatore del Napoli dopo la vittoria sullo Spezia: "Abbiamo fatto fatica, ma alcuni nostri atteggiamenti sono stati premiati". Poi sul turnover: "Giochino che non mi piace, devo utilizzare tutti" NAPOLI-SPEZIA: LA CRONACA Condividi

Il Napoli batte lo Spezia all'89' grazie a un gol di Raspadori. Una vittoria importante, che lancia gli azzurri momentaneamente in vetta alla classifica, commentata così dall'allenatore Luciano Spalletti. "Abbiamo creato quattro o cinque situazioni pulite, fare di più diventa difficile. Abbiamo avuto la voglia di provarci fino alla fine e di rimetterci nelle condizioni di creare problemi agli avversari. Questi atteggiamenti sono stati premiati, perché la vittoria è meritata, pur avendo fatto fatica. Complimenti a Gotti per l’impostazione tattica, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara in un grande contesto". Grandi complimenti per Giacomo Raspadori: "E' stato sempre in partita, eccezionale, legava con il centrocampo. Noi siamo stati meno bravi a far girare la palla. Ma lui si è messo a disposizione e ha fatto gol dalla sua posizione".

"Grande affetto e amore del pubblico" A Napoli c'è grande unità di intenti tra squadra, pubblico e ambiente. "Qui l'affetto e la passione per questi colori non vengono a offrirteli in dei luoghi ben precisi. Loro fanno il porta a porta te li vengono a consegnare a casa, questa è una cosa bellissima che tutti i calciatori che giocano nel Napoli possono scoprire. Dalle altre parti succede meno, qui di più".

"Espulsione? Io troppo vivace ma non ho offeso nessuno" E sull'espulsione: "Ho protestato per l'insistenza dei falli dello Spezia. L’arbitro Santoro ha detto che non poteva fare di più che dar fallo, ma in certe situazioni si poteva ammonire. Dopo il nostro gol sono venuti a protestare per i minuti di recupero, io l’ho fatto notare in maniera troppo vivace. Non ho insultato nessuno, ho detto solo ‘Ora protestate per il recupero con tutte le volte che avete fatto fallo?".