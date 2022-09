La sconfitta rimediata dalla Fiorentina a Bologna non è andata giù al ds Daniele Pradè che si è sfogato così dopo la partita, contestando l'arbitraggio. "Parlo pochissimo ma devo dire delle cose: sono avvelenato. Metti tutto quello che vuoi, ma perdere per una situazione così non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Forse non abbiamo capito niente del regolamento. Tre minuti di VAR per il fuorigioco di Arnautovic e non vedi il precedente gesto falloso di Kasius? Non capisco. La squadra non è brillante, non è quella dell’anno scorso, ma chiediamo spiegazioni in maniera educata: le società stanno cercando di aiutare gli arbitri però così non va bene. Vogliamo spiegazioni: vorrei capire bene perché non l’ha fischiata. Non è un fallo così netto da mettere in discussione l’azione? Con una gomitata sulla nuca? Almeno dire che si è sbagliato".