La novità tra i giallorossi è il ritorno tra i convocati di Nicolò Zaniolo, che dovrebbe però accomodarsi in panchina. Mourinho conferma il tridente Pellegrini-Dybala-Abraham, mentre in difesa e sulle corsie esterne le scelte sono quasi obbligate a causa degli infortuni. L'Empoli invece, corta nelle rotazioni in attacco, si affida ancora alla coppia Satriano-Lammers, decisiva a Salerno la scorsa settimana