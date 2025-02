Appuntamento sabato alle 15 al Gewiss Stadium, dove Gasperini medita di riproporre il tridente con Lookman e De Ketelaere insieme a Retegui. Possibile ritorno da titolare di Ederson, Posch favorito su Toloi. Conferme anche per Di Francesco: Oristanio e Maric in attacco, Marcandalli in vantaggio su Schingtienne in difesa

