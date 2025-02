Sabato alle 18 va in scena il big match tra Napoli e Inter. Conte è pronto a schierarsi a specchio, con Billing favorito a centrocampo e in avanti la coppia Raspadori-Lukaku. Dall'altra parte Inzaghi recupera Thuram e lo schiera titolare con Lautaro, in difesa ci sarà Acerbi: le probabili formazioni

