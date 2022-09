Con Leao squalificato, Pioli pensa già alle possibili opzioni contro il Napoli. Con Rebic out, per ora l'ipotesi più probabile per sostituire il portoghese è quella del doppio trequartista, con De Ketelaere e Brahim. Origi ancora non al meglio, titolare davanti ancora Giroud. Quindi ipotesi 4-3-2-1, con due fantasisti e tre mediani. L'altra possibilità sarebbe quella di non toccare quasi nulla spostando Saelemaekers a sinistra, ma l'idea del doppio trequartista stuzzica

SAMPDORIA-MILAN 1-2: GLI HIGHLIGHTS