E' durata solo 47' la gara di Genova per Rafael Leao: l'attaccante del Milan è stato espulso all'inizio del secondo tempo del match contro la Sampdoria, dopo aver colpito in faccia il difensore blucerchiato Ferrari (che è rientrato col turbante) nel tentativo di calciare in rovesciata. Il portoghese era già ammonito, ha preso il secondo giallo ed è uscito anzitempo lasciando i suoi compagni in 10. Pioli perde un uomo importante per il big match del 18 settembre contro il Napoli

