"Ci sono due chiari falli di mano, con il Var è inaccettabile che non ci venga dato un rigore. Rispettiamo gli arbitri, ma pretendiamo rispetto anche noi". Questo il duro sfogo del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo il pari col Monza. "Sono decisioni inspiegabili, i due penalty erano lampanti. Io rappresento un club che ha una storia e una dignità: oggi non riesco a trovare una giustificazione, se la trovassi prenderei in giro i nostri tifosi"

LECCE-MONZA: HIGHLIGHTS