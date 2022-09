Nel caotico finale di Juve-Salernitana a scatenare le proteste è stato il gol del 3-2 segnato da Milik. Il polacco ha staccato di testa sul cross da calcio d'angolo e trovato l'angolo opposto, ma a "togliere" il gol all'ex Marsiglia è stata la posizione di Bonucci che, a causa del suo movimento in avanti per cercare di spingere il pallone, è stata giudicata attiva dall'arbitro Marcenaro e ha portato dunque all'annullamento. Il difensore si è lamentato per la decisione e lo stesso ha fatto anche Allegri, espulso dal direttore di gara insieme a Milik, Cuadrado e Fazio. Il motivo delle proteste dell'allenatore e del capitano bianconero, prima ancora della posizione attiva o meno del difensore, è la posizione di Candreva: i due non erano sicuri che la linea fosse stata tirata considerando la posizione dell'esterno ex Samp. Secondo le le immagini di Sky (che non sono ufficiali e non sono quelle del Var, ma sono comunque attendibili), Bonucci si troverebbe a 3.42 metri dalla linea, mentre Candreva a 2.90 metri. Il giocatore della Juve, dunque, era in posizione regolare e la rete da convalidare. Un errore che lascerà senza dubbio un lungo strascico di polemiche.