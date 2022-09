A prescindere dalle polemiche sul gol annullato a Milik nel finale, Leonardo Bonucci non può essere soddisfatto per la prestazione del primo tempo della sua squadra. Troppa brutta la Juventus nel primo tempo. "Dobbiamo farci un esame di coscienza sugli ultimi 20-25 minuti del primo tempo - ha commentato il difensore a Sky Calcio Club -. Non possiamo giocare in questa maniera: scarichi mentalmente, senza aggressività e cattiveria. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia, non potevamo essere quelli. Poi nel secondo tempo è andata meglio". Le prestazioni dei bianconeri sono altalenanti da un paio di stagioni. "E' da inizio anno che diciamo che serve qualcosa in più - ha proseguito -. Bisogna tirare una linea e cambiare, la Juve non si può permettere di vivere sulle montagne russe come succede da un paio di anni. Quando si indossa questa maglia, devi essere costante in tutte le prestazioni. E smettiamola di trovare alibi e scuse, bisogna ritrovare la voglia di lottare, di arrivare primi sulle seconde palle e di vincere i contrasti".