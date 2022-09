Non è solo un episodio, ora c’è un caso VAR

E’ sbagliato, non solo sul piano della cultura sportiva, ma anche per la verità dei fatti, giustificare il risultato del campo soltanto con gli errori arbitrali. E’ un alibi, così come quasi sempre le dichiarazioni di dirigenti e allenatori che chiedono rispetto agli arbitri, a fine partita, altro non sono che l’occasione per crearsi un credito per quella successiva.

La svista sul gol di Milik non convalidato alla Juventus, anche se arrivata a fine recupero quando non c’è più tempo per rimediare, non deve fare dimenticare una partita che la Salernitana ha meritato almeno di pareggiare. Il punto qui è un altro, è il caso generale e non il particolare. La chiamata sbagliata del Var Banti, che interviene e smentisce arbitro e guardalinee senza rendersi conto di non avere a disposizione tutti gli strumenti, cioè le immagini, che dessero la certezza di valutare correttamente la posizione di Bonucci, ha scoperchiato un caso molto più grave di un errore umano.

Pensavamo che la tecnologia per valutare il fuorigioco, caso definito geografico, fosse oggettiva, dunque a prova di errore. Domenica sera abbiamo capito che non è così, ovvero che nel caso di Juventus-Salernitana la sala Var a Lissone non era in possesso delle immagini necessarie per valutare correttamente la posizione dei giocatori in campo, in tutte le possibili circostanze di intervento. Attenzione, non stiamo parlando di un fallo di mano, di un contrasto, dove l’immagine può essere forse coperta o poco chiara. Ma dell’off side, che in Champions League viene ormai addirittura valutato in modo semi automatico, più o meno come siete ormai abituati a vedere nei campi da tennis, con l’occhio di falco che ha preso il posto dei giudici di linea.