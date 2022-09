Monza, Berlusconi: "Intervengo io, cambiare gioco"

Il giorno dopo il pareggio sul campo del Lecce, il primo storico punto ottenuto dal Monza in Serie A, Silvio Berlusconi è tornato a parlare della "sua" squadra ai microfoni di Rtl 102.5: "I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra”

Nelle prime 6 partite del Monza in Serie A, la squadra brianzola ha raccolto un punto in classifica, nell’ultima partita giocata a Lecce, sfida in cui i salentini si lamentato per la mancata concessione di due calci di rigore. Silvio Berlusconi è intervenuto ai micforoni di Rtl 102.5 mandando messaggi molto forti al proprio tecnico Giovanni Stroppa: "Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra”