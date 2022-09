Partenza falsa per Monza, Cremonese e Lecce: è la prima volta nella storia del campionato che, dopo sei partite stagionali, ancora nessuna neopromossa ha vinto. Ma come erano partite le altre new entry negli ultimi dieci campionati? Solo un'altra volta c'erano stati così pochi punti fatti (ma un successo sì), mentre in due casi ci furono adirittura più sconfitte