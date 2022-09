Serie A

Oltre ad aver perso 2-1 sul campo contro il Bologna, la Fiorentina rischia di dover fare a meno di Dodò per diverso tempo: il terzino brasiliano infatti è uscito in barella dal campo per un problema muscolare alla gamba destra le cui condizioni verrano valutate nelle prossime ore ma che sembra di non poco conto. Ma ovviamente non è l'unico infortunato in A: rivediamoli tutti, squadra per squadra (in ordine alfabetico)