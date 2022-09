Rissa Juve-Salernitana: stop Allegri e 3 giocatori

Nessuna stangata dopo la rissa al termine di Juventus-Salernitana nell'ultimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata l'allenatore della Juventus Max Allegri, e i giocatori Cuadrado e Fazio espulsi dal campo. Stop anche per Milik espulso per somma di ammonizioni per essersi tolto la maglietta dopo il gol del 3-2 poi annullato. Un turno anche a Leao, Igor, Ruan e Akpa Akpro. Due giornate a Giampaolo, allenatore della Sampdoria

