Serie A, il calendario del prossimo turno

Serie A

Oltre ad aver perso 2-1 sul campo contro il Bologna, la Fiorentina perde Dodò almeno per due settimane: lesione di grado moderato del gemello mediale della gamba destra, verrà rivalutato a fine settembre. Il terzino viola non è l'unico infortunato in A: rivediamoli tutti, squadra per squadra (in ordine alfabetico)