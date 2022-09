Dopo il ko col Benfica (il 2° di fila in Champions) Allegri ieri è uscito dallo spogliatoio più tardi del solito ma secondo le informazioni raccolte da Sky non ci sono stati confronti particolari con la società. Che è delusa e preoccupata (soprattutto per come la squadra ancora una volta si sia sciolta dopo un'ottima partenza), ma al momento Allegri non è a rischio esonero. Nel video l'inviato Giovanni Guardalà spiega la situazione

