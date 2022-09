La presentazione della 7^ giornata di Serie A

Settimo turno di campionato di Serie A che inizia con l'anticipo di venerdì sera fra Salernitana e Lecce, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tre le partite in programma sabato 17 settembre con la giornata che si chiude con il posticipo della 20.45 fra Torino e Sassuolo, su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Scendono in campo Udinese e Inter all'ora di pranzo della domenica, in diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La settima giornata di Serie A si chiude poi la domenica sera e il campionato ritornerà dopo la pausa delle nazionali a fine settembre.