Dopo il ko nella prima giornata contro il Ludogorets, la Roma pensa a riscattarsi in Europa League, affrontando l'Helsinki. Tra i protagonisti ci sarà Nicolò Zaniolo, che giocherà titolare e che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Bello tornare in campo in un momento delicato della stagione, la squadra ha bisogno di più giocatori possibili, domani c'è una partita importante e bisogna vincerla". Sul momento della Roma: "Abbiamo fatto dei passi falsi a Udine e con il Ludogorets, ma abbiamo centrato altri buoni risultati. Dobbiamo trovare la continuità a partire dalla gara di domani". Infine, sul suo rinnovo: "Il mercato non è mai stato un problema, ho ancora un anno e mezzo di contratto, abbiamo tempo per parlarne". Il calciatore giallorosso ha seguito anche José Mourinho nella classica conferenza stampa della vigilia.

Mourinho ha detto sull’infortunio ‘Zaniolo ha cercato di accelerare’ in tutti i modi. Ci racconti perché e quale momento stai vivendo?

"Non è mai bello star fuori, ho vissuto questo infortunio come un'ingiustizia anche perché potevo allenarmi. Potevo fare tutto, tranne cadere. Ho provato a fare il meglio che potevo, a recuperare in fretta. Il mister mi ha chiesto la disponibilità e mi sono sentito di andare a Empoli ed ero pronto a entrare".

E' stata un'estate movimentata tra le voci di mercato e la preparazione. Ora Mou ti ha rimesso al centro del progetto. Cambiano anche le tue prospettive alla Roma?

"Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono film della stampa. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki. Roma mi ha dato tanto, mi ha dato tutto e speriamo di vincere altri titoli".