L'allenatore è pronto a esordire con la sua nuova squadra, che schiererà con la difesa a 4: "Non ho voglia di stravolgere le cose fatte bene in passato, ma non credo sia traumatico cambiare difesa in cinque giorni. Barrow l'ho trovato molto bene, Orsolini sarà della partita. Zirkzee è un giocatore che ti aiuta ad alzare il livello dell'allenamento"

Prima partita sulla panchina del Bologna per Thiago Motta, che sabato alle 15 farà il suo esordio in casa contro l'Empoli. L'allenatore rossoblù, come dichiarato in conferenza stampa, è pronto a cambiare la squadra che si schiererà con la difesa a 4 rispetto al 3-5-2 utilizzato da Mihajlovic: "Con un cambio in panchina è normale ci siano novità ma non ho voglia di stravolgere le cose fatte bene in passato. Non credo sia traumatico passare in cinque giorni da una difesa a tre a una a quattro". Un'altra novità potrebbe riguardare Medel, pronto a tornare a centrocampo: "Gary è un giocatore polivalente, esperto, ha giocato tante gare ad alto livello e punto molto su di lui".