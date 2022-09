Calendario 7^ giornata di Serie A

Tra venerdì 16 e domenica 18 settembre, appuntamento con la settima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A. Si inizia venerdì con Salernitana-Lecce , dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ; si prosegue sabato dalle 20.45 con Torino-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e domenica dalle 12.30 con Udinese-Inter , su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW .

Il venerdì si apre con la “Casa dello Sport Night” con in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli e Nando Orsi in collegamento da Salerno. Sabato appuntamento con “Sky Calcio l’Originale” , condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Veronica Baldaccini e Paolo Condò. Domenica Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol” , la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club” , con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.

L'accordo Sky-DAZN

Grazie all’accordo con DAZN, dall’8 agosto DAZN è disponibile su Sky Q con l’app per guardare tutte le 10 partite di Serie A TIM a giornata su decoder Sky. Inoltre, è possibile aggiungere all’abbonamento DAZN l’opzione per il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), per guardare una selezione di eventi fra cui le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e molto altro. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, possono accedere all’app DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, pronunciando il comando “Apri DAZN”. I clienti Sky con un abbonamento DAZN attivo possono aggiungere ZONA DAZN dall’area “Il mio Account” del sito DAZN (e verrà chiesto loro di inserire il proprio codice cliente Sky). I clienti Sky che invece non hanno un abbonamento DAZN attivo, possono sottoscriverlo e aderire all’offerta per vedere anche ZONA DAZN su Sky su dazn.com/sky.