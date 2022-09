Serie A

L'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per il match contro l'Udinese. Il centrocampista turco ha interrotto anzitempo l'allenamento di giovedì e gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Ma ovviamente non è l'unico infortunato in A: rivediamoli tutti, squadra per squadra (in ordine alfabetico)