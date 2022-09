L'allenatore granata, che ha superato la polmonite, tornerà in panchina contro i neroverdi: "Non è facile vedere le partite da casa, è una sofferenza. Sarà una gara difficilissima, il Sassuolo ha speso molto sul mercato e hanno comprato giocatori con qualità. Vlahovic e Radonjic? Non hanno particolari compiti tattici, li lascio liberi"

Ivan Juric torna a guidare il Torino. L'allenatore croato è guarito dalla polmonite che lo aveva costretto a stare lontano dalla sua squadra nelle gare contro Lecce e Inter ed è pronto a sedere nuovamente sulla panchina granata per la partita di sabato contro il Sassuolo: "Non è semplice vedere le partite da casa - ha spiegato in conferenza Juric. Non puoi fare scelte di cambi e non puoi intervenire, è una sofferenza". L'allenatore commenta la partita contro i neroverdi: "Sarà difficilissima, sono fortissimi e hanno speso molto sul mercato. Hanno comprato giocatori con le caratteristiche giuste, hanno tanta qualità nel palleggio e noi dovremmo essere tosti cercando di metterli in difficoltà".