Nell'intervista di Marina Presello, Andrea Sottil spiega i principi di gioco della sua Udinese, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. "Il mio metodo? Intensità, verticalità - intesa come la ricerca veloce del gol – e transizioni, positive e negative in fase di possesso palla e riconquista". Udinese-Inter, domenica ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW