Gasperini:"Classifica fantastica, non auspicabile"

Una classifica “fantastica, non auspicabile” a questo punto del campionato. Ma per i proclami sull’eventuale scudetto “e per dire quello che possiamo fare è presto” anche se la vittoria contro la Roma dà comunque “grande fiducia” all’Atalanta. Parole di Gian Piero Gasperini, che nel post partita dell’Olimpico. “I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione. Era una partita difficile, la Roma è forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Tolto il finale del primo tempo e qualche occasione nel secondo, abbiamo rischiato meno. Nel finale abbiamo avuto anche qualche spazio in più da sfruttare. Questi 3 punti ci danno grande fiducia. È giusto che Mourinho sia rammaricato anche perché ha perso Dybala che alla Roma ha fatto fare un salto di qualità. Per non è stato più facile giocare senza Dybala contro”. L’allenatore dell’Atalanta durante l'intervallo aveva effettuato un doppio cambio togliendo anche Scalvini, l'autore del gol: “Scalvini ha fatto bene –ha spiegato Gasperini- Così come Hojlund, non era facile con Smalling. Muriel però ha giocato molti più palloni, è stato un punto di riferimento. Questi sono ragazzi di 18 anni, hanno bisogno di crescere. Scalvini ha fatto un gol splendido, ma nel finale dovevamo alzare il pressing sui due centrocampisti e portare De Roon a centrocampo. Questo ha tolto iniziativa alla Roma”. Quindi un commento sul primo posto (in attesa di Milan-Napoli): “La classifica è fantastica, non era auspicabile arrivare alla sosta con 17 punti. La squadra è cambiata molto rispetto all’anno scorso e sono andati via giocatori pesanti. C’è stato un rimpasto. Sportiello è stato determinante. Aver vinto questa partita è fondamentale. Gli spazi per crescere li abbiamo ma se vinci il morale aiuta. E' presto per fare proclami e dire quello che possiamo fare, ma in Milan-Napoli tifiamo per un pareggio”.