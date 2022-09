Atalanta in ansia per le condizioni di Juan Musso. Il portiere dei bergamaschi si è fatto male in uno scontro aereo con il compagno Merih Demiral dopo soltanto 5' dall'inizio di Roma-Atalanta. L'argentino, rimasto stordito per qualche minuto, ha costretto lo staff medico della Dea a entrare in campo per valutare l'entità del problema. Poi è stato sostituito e al suo posto è entrato Marco Sportiello. Musso è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per tutti gli accertamenti del caso: ha riportato un trauma cranico ma la buona notizia è che attualmente è vigile ed orientato. Quella dell'Olimpico sembra una partita stregata visto che durante il riscaldamento si è fermato anche Paulo Dybala per un problema al flessore.