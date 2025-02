La Lazio ha comunicato quali sono le condizioni di Valentin Castellanos , costretto al cambio contro il Napoli a causa di un infortunio al 25'. "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero". Starà fuori circa un mese o poco più: tornerà dopo la sosta.

Le partite che salterà

Castellanos starà fuori un mese o poco più e dunque tornerà in campo dopo la prossima sosta di campionato. In Serie A salterà il Venezia, il Milan, l'Udinese e il Bologna. In mezzo, anche i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì 25 febbraio alle 21.