Inter, aspettando Lukaku serve blindare la difesa

Simone Inzaghi lavora per uscire dal momento difficile dell'Inter. Il primo obiettivo è blindare una difesa che ha già subito 11 gol e che deve ritrovare al meglio Bastoni e Skriniar scegliendo fra Acerbi e De Vrij a chi affidare il ruolo di centrale. Problemi anche in attacco ma dopo la sosta contro la Roma dovrebbe vedersi Lukaku

Trovare le soluzioni è il vademecum di ogni allenatore soprattutto quando le difficoltà iniziano ad avere il sopravvento. Per arginare gli imprevisti del periodo Simone Inzaghi allora sta pensando a soluzioni idee e accorgimenti che possano rivitalizzare la squadra. Per questo sarà importante ritrovare sacrificio, cattiveria ed equilibrio. Abbassare un po' il baricentro del centrocampo potrebbe aiutare un reparto difensivo claudicante sotto il profilo del rendimento. Come differenza reti, negli ultimi 10 anni, solo l’inter di De Boer fece peggio rispetto a quella attuale che segna meno rispetto ad un campionato fa ed ha incassato solo in campionato gia 11 gol. Insomma quanto mai importante trovare certezze, nuove soluzioni tecniche come testimoniato dall’impiego di Acerbi al posto di De Vrij nelle ultime due partite ma anche ritrovare due giocatori di assoluto valore come Skriniar e Bastoni che si stanno esprimendo nettamente al di sotto delle loro potenzialità.