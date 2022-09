Fino a qualche mese fa condividevano lo stesso spogliatoio, adesso Matthijs De Ligt e Denis Zakaria – oggi rispettivamente al Bayern Monaco e al Chelsea – esprimono il loro personale punto di vista sul mondo della Juventus. "Il Bayern Monaco per me è un salto di qualità come squadra. È un club che ha l'ambizione di vincere sempre la Champions League. Alla Juventus questa ambizione c'era un po' meno ". Lo dice Matthijs De Ligt in merito al suo passaggio dalla Juventus al Bayern Monaco dell'estate scorsa. "Ho sentito che era giunto il momento per fare un salto di qualità e l'ho fatto. Alla Juventus mi sono divertito tantissimo, ma il Bayern è più vicino alla filosofia della nazionale", le parole del 23enne difensore olandese dal ritiro della propria nazionale.

Zakaria: "Juve giocava troppo bassa, con Allegri parlavo poco"

Nemmeno Denis Zakaria, passato al Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, sembra rimpiangere il suo passato alla Juve. "Penso che mi troverò meglio in Inghilterra che a Torino. Forse lo stile di gioco della Juve non faceva per me, la squadra giocava molto bassa e non avevo molto spazio. Sono un giocatore a cui serve tanto spazio per correre. Forse in questo mi troverò meglio in Inghilterra", le parole del centrocampista svizzero dal ritiro della propria nazionale. Zakaria risponde così a una domanda su Allegri: "È una brava persona, posso dirlo con certezza, oltre a essere un allenatore che ha ottenuto grandi risultati. Con lui però non parlavo molto. Con il potenziale che ha la Juve dovrebbe fare meglio".