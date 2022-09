Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro di Coverciano e torna a casa, nella sua Roma. Ma si porta dietro parziali buone notizie, quelle certificate dagli esami a cui si è sottoposto nelle ultime ore proprio in Nazionale: nessuna lesione al flessore che gli aveva dato fastidio durante l'ultima partita di campionato con l'Atalanta. Tradotto in soldoni, significa che per la super sfida contro l’Inter a San Siro del 2 ottobre al rientro dalla sosta per i vari impegni delle nazionali il capitano della Roma potrebbe tranquillamente recuperare. Tutto dipenderà da come verrà assorbito il problema muscolare, che comunque esiste, attraverso le terapie alle quali il giallorosso si sottoporrà nei prossimi giorni a Trigoria e poi al lavoro personalizzato sul campo. Ma, in ogni caso, dopo la preoccupazione inziale a Trigoria c'è ottimismo sul fatto che il capitano riuscirà a essere disponibile per l'Inter, presenza fondamentale per Mourinho considerato anche che Dybala non è ancora sicuro di riuscire a recuperare dopo lo stop che l'ha escluso dalla sfida contro l'Atalanta.