Stiramento all'adduttore destro per Theo Hernandez . L'esterno sinistro del Milan aveva accusato un problema fisico nell'ultimo match di campionato contro il Napoli, con gli esami strumentali che hanno chiarito l'entità dell'infortunio: "Gli esami a cui è stato sottoposto Theo Hernandez - si legge in una nota ufficiale del Milan - hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro . Il calciatore verrà ricontrollato fra una settimana ". Theo, dunque, salterà sicuramente l'impegno con l'Empoli dopo la sosta delle nazionali e verrà rivalutato per capire se potrà essere a disposizione per il doppio confronto in Champions League contro il Chelsea (5 e 11 ottobre) e per il match di Serie A contro la Juventus (8 ottobre).

Tutto ok per Calabria, ancora out Origi e Rebic

Nessun problema fisico, invece, per Davide Calabria: l'esame a cui si è sottoposto l'esterno destro rossonero ha escluso lesioni muscolari e la sua presenza contro l'Empoli non è in dubbio. Ancora alle prese con un fastidio alla schiena, invece, Ante Rebic: il croato non si è mai allenato con la squadra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Origi, invece, un medico dello staff del Milan nelle prossime ore partirà per il Belgio per verificare la situazione insieme ai medici della nazionale belga.