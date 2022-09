La Juve si sdoppia e ne recupera 4 per il Bologna

La Juve torna al lavoro e raddoppia. Dopo i due giorni di riposo concessi da Max Allegri dopo il ko di Monza, la Juventus senza 14 nazionali è tornata al lavoro. La curiosità è che lo ha fatto non in uno ma addirittura in due centri sportivi. Da oggi fino a sabato, infatti, i bianconeri si divideranno in due gruppi: