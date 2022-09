L'ex centrocampista banconero, che oggi gioca negli Emirati Arabi, difende l'allenatore: "Le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione"

"Adesso non ha senso cambiare allenatore, le somme si tirano a fine stagione. La squadra può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione". Così l'ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic in merito al delicato momento della squadra bianconera, senza vittorie dalla fine di agosto. "Ora serve compattezza tra club, allenatore, squadra e tifosi, aggiunge a 'Tuttosport' il 32enne bosniaco, che ora gioca negli Emirati Arabi, nello Sharjah".