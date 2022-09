Un addio inaspettato che arriva dopo la prima vittoria in serie A della storia del Monza. Andrea Ranocchia e il club brianzolo si separano ufficialmente e in maniera consensuale. Il primo acquisto del mercato di Adriano Galliani dopo la promozione storica nella massima serie lascia la squadra passata intanto da Stroppa a Palladino. Il 34enne ex Inter ha giocato col Monza il match di Coppa Italia contro il Frosinone mentre nell'esordio di campionato contro il Torino era rimasto in panchina. Il 20 agosto invece era sceso in campo al Maradona contro il Napoli per 48 minuti. A fermarlo una frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra. Diagnosi dura con almeno tre mesi di stop. Proprio l'incertezza sui tempi di recupero e l'effettiva capacità di rientrare al meglio della condizione sarebbero alla base della decisione che il giocatore ha preso in pieno acccordo con la dirigenza del Monza