C'è ancora l'Inter nel futuro di Robin Gosens. L'esterno tedesco, infatti, ha parlato direttamente dalla Germania del suo futuro in un'intervista rilasciata a Sport1.de: "Gioco in un top club mondiale e sono felice all'Inter. Il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive, sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere il ritmo". La sua avventura in nerazzurro non è iniziata nel migliore dei modi, ma le sue intenzioni sono chiarissime.