Con i campionati in pausa per la sosta delle Nazionali, José Mourinho ha trovato il tempo di svestire i panni dell'allenatore e indossare quelli inediti del cantante. Lo Special One, infatti, è stato protagonista di un cameo nel videoclip musicale del rapper Stormzy, "Mel Made Me Do It". Non solo una pura e semplice comparsa, ma una presenza che rimanda ad alcune delle sue citazioni. Nel video l'allenatore della Roma è ripreso con il suo classico dito sulla bocca e in sottofondo è la sua voce a ripetere quella che è diventata una delle sue tante frasi cult durante il suo periodo inglese: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble" (una frase rivolta in polemica con l'arbitro Chris Foy nel 2014). Lo stesso Mou ha, poi, condiviso sui social una foto insieme al rapper statunitense definendo molto bella l'esperienza: "Mi sono divertito molto". Una versione mai vista del portoghese che, con la sua Roma, sarà impegnato al ritorno del campionato in casa dell'Inter: lui sarà squalificato dopo l'espulsione ricevuta contro l'Atalanta, ma non mancherà sicuramente l'emozione di tornare a San Siro.