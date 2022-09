Un assist per Leao nel suo debutto da titolare contro il Bologna a San Siro e una rete annullata contro la Sampdoria per fuorigioco attivo di Giroud. Questo il bottino prettamente statistico di Charles De Ketelaere, finora, con la maglia del Milan. Pochi bonus fantacalcistici, ma il belga non si mostra preoccupato: "Sto lavorando per segnare di più. Ogni volta che entro in partita lo faccio con l’idea di essere importante, magari con una rete o con un assist, ma non vorrei attribuir loro un’importanza eccessiva. Se arriva in modo naturale va bene. È nella mia testa, quello sì. Ogni calciatore vuole segnare e sentirsi importante, ma non sono triste perché non ho ancora segnato con il Milan. L’unica cosa che posso dire è che spero di riuscire a farlo presto", sono state le sue parole al quotidiano fiammingo Het Laaste Nieuws. Il suo rendimento è stato positivo finora, ma tifosi e addetti ai lavori confidano che possa aumentare i propri colpi e trovare più spesso la via del gol: "Lavoro per diventare un giocatore migliore, i momenti positivi e negativi si alternano, io spero siano sempre più i primi", ha aggiunto il trequartista. La prima possibilità per sbloccarsi dopo la sosta sarà nella trasferta di Empoli.