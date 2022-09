227 minuti su 810. Neanche il 30%. Così poco finora hanno giocato insieme Lukaku e Lautaro. 90 minuti col Lecce, 3 punti; 68 minuti con lo Spezia, 3 punti; 69 minuti nella sconfitta con la Lazio. Poi stop per infortunio del belga. Lukaku ora si sta allenando anche nei giorni liberi (così come Calhanoglu) per provare a tornare con la Roma. In settimana sosterrà gli esami di controllo per vedere se il suo recupero è completo e poi si deciderà se rischiarlo subito in campionato o tenerlo per il Barcellona. Quel che è certo è che l’Inter senza Lukaku ha faticato. Senza la sua potenza e senza il suo sorriso. Servono entrambi per uscire dalla crisi. Averlo in campo è garanzia di pericolosità ma anche di positività, entusiasmo e leadership.