Serie A

La sosta per le nazionali ha restituito ad alcune squadre giocatori infortunati. L'ultimo è Marcelo Brozovic, che in Austria-Croazia si è procurato una rottura parziale dei muscoli della zona posteriore della coscia. Nel Milan out Maignan, giocherà Tatarusanu. Nella Juve in dubbio Miretti. Ecco tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico)